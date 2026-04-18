ЦАХАЛ ликвидировал группу террористов на юге Ливана

В субботу, 18 апреля, бойцы 401-й бригады в ходе оперативной деятельности на юге Ливана выявили группу террористов, которые приблизились к израильским силам, создав непосредственную угрозу.

ВВС ЦАХАЛа, действуя в соответствии с полученными данными, нанесли удар, в результате которого террористы были ликвидированы.

Кроме того, к югу от линии обороны ЦАХАЛ атаковал шахту подземного туннеля. Удар был нанесен в тот момент, когда под землю спускалась группа боевиков террористической организации "Хизбалла". Они были уничтожены.

ЦАХАЛ действует в соответствии с указаниями политического руководства и имеет право принимать необходимые меры самообороны, обеспечивая безопасность граждан государства Израиль и сил, развернутых на местности.