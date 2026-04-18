"День забвения" в канун Дня памяти павших в войнах Израиля: на площади Габима проходит акция протеста

Вечером в субботу, 18 апреля, на площади Габима проходит акция протеста против правительства, приуроченная к грядущему Дню памяти павших в войнах Израиля.

Организаторы акции "День забвения" заявили, что "не позволят правительству Израиля предать забвению жертв и убитых в ходе резни 7 октября и войны тысячи дней".

"Моя семья – пять человек, два поколения – была убита в объятиях друг друга, в защищённой комнате их дома, превратившейся в смертельную ловушку", – рассказал на митинге Биньямин Кац, житель кибуца Кфар-Аза, обвинивший правительство в том, что оно хочет, "чтобы мы продолжали забывать о масштабах преступной халатности и воспринимали уничтожение моей семьи как досадную ошибку".

Эяль Эшель, отец наблюдательницы Рони Эшель, заявил, что резня произошла не потому что никто не знал угрозы, а потому что никто не слушал предупреждения его дочери. Также на площади выступила Офри Бибас, сестра Ярдена Бибаса, потерявшего жену Шири и двух сыновей Ариэля и Кфира.

В рамках церемонии будут возложены венки в память погибших и убитых из различных общин: военнослужащих ЦАХАЛа, резервистов, жертв кибуцев, погибших на концерте "Нова", жертв с линии противостояния на границе с Ливаном.