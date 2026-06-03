x
03 июня 2026
|
последняя новость: 09:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июня 2026
|
03 июня 2026
|
последняя новость: 09:49
03 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский Открытый чемпионат Франции. Израильтянин вышел во второй круг

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 03 июня 2026 г., 09:21 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 09:21
Юниорский Открытый чемпионат Франции. Израильтянин вышел во второй круг
AP Photo/Aurelien Morissard

В первом матче юниорского Открытого чемпионата Франции израильтянин Дэн Бранд проиграл французу Матису Доменку 6:3, 5:7, 1:6.

В первом матче парного разряда Дэн Бранд и американец Сафир Азам победили румына Матеи Тодорана и Дамира Жалгасбая (Казахстан) 6:4, 6:1.

В 1/8 финала они встретятся с австралийцами Даниэлем Йовановски и Мустафой Эге Сиком.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026

Меншик и Зверев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026

Марта Костюк и Мирра Андреева вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2026

Бадминтон. Израильтянин стал победителем турнира в Дании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2026

Теннис. Израильтянин стал победителем турнира в Бельгии