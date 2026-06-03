Юниорский Открытый чемпионат Франции. Израильтянин вышел во второй круг
время публикации: 03 июня 2026 г., 09:21 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 09:21
В первом матче юниорского Открытого чемпионата Франции израильтянин Дэн Бранд проиграл французу Матису Доменку 6:3, 5:7, 1:6.
В первом матче парного разряда Дэн Бранд и американец Сафир Азам победили румына Матеи Тодорана и Дамира Жалгасбая (Казахстан) 6:4, 6:1.
В 1/8 финала они встретятся с австралийцами Даниэлем Йовановски и Мустафой Эге Сиком.
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