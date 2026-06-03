WSJ: Россия впервые после падения режима Асада перебросила грузы на авиабазу Хмеймим

The Wall Street Journal пишет, что Россия провела первую крупную миссию по снабжению своей авиабазы Хмеймим в Сирии после падения режима Башара Асада в конце 2024 года. По оценке американских чиновников и на основании спутниковых снимков, это свидетельствует о намерении Москвы сохранить стратегическое военное присутствие в Сирии при новом руководстве страны.

По данным авторов публикации Джареда Малсина и Лары Селигман, российское грузовое судно "Спарта" вышло из Санкт-Петербурга в марте и прибыло в сирийский порт Тартус в мае. На значительной части маршрута его сопровождали корабли ВМФ России. Американские чиновники утверждают, что судно перевозило оборудование для авиабазы Хмеймим.

Издание отмечает, что "Спарта", ее владелец SC South LLC и материнская структура Oboronlogistics находятся под санкциями США за перевозку грузов в интересах министерства обороны РФ. По данным WSJ, это судно входит в небольшой флот грузовых кораблей, которые Россия использовала для скрытной переброски оружия и военного оборудования в регионе. В Средиземном море "Спарту" сопровождали фрегат "Адмирал Касатонов" и еще один корабль российского флота.

Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе остаются ключевыми элементами российского военного присутствия за пределами РФ. Они обеспечивают Москве выход к Средиземному морю и используются как опорные пункты для операций в Африке и других регионах. После падения Асада сохранение этих баз стало одной из главных задач Кремля в Сирии.

WSJ пишет, что новое сирийское руководство во главе с Ахмадом аш-Шараа продолжило контакты с Москвой, несмотря на то что Россия в течение многих лет поддерживала режим Асада и наносила удары по силам, которые теперь находятся у власти в Дамаске. По сведениям издания, Россия поставляет новым властям Сирии пшеницу и нефть, вероятно, на льготных условиях.

США, как пишет WSJ, не считают последнюю поставку основанием для особой тревоги. Американские чиновники отмечают, что связи Дамаска с Москвой известны, а военное оборудование находится далеко от прежних американских интересов на северо-востоке Сирии. Издание напоминает, что администрация Джо Байдена после падения Асада связывала снятие санкций с Сирии с выводом российских баз, тогда как администрация Дональда Трампа отказалась от этого условия и распорядилась снять санкции.