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Тхэквондо. Израильтяне завоевали четыре медали в Софии

Спорт/важное
Тхэквондо
время публикации: 03 июня 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 09:06
Тхэквондо. Израильтяне завоевали четыре медали в Софии
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Софии прошел турнир по тхэквондо 2026 ETU Grand Prix Open Ramus E6.

Израильтянин Йоав Драхман стал победителем юниорского турнира в весовой категории до 55 кг.

Эвьятар Рохвальд (юниоры до 63 кг) завоевал серебряную медаль.

Шир Блехер (юниоры, до 44 кг) завоевала серебряную медаль.

Этан Твицер (кадеты, до 57 кг) завоевал серебряную медаль.

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