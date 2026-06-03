Тхэквондо. Израильтяне завоевали четыре медали в Софии
время публикации: 03 июня 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 09:06
В Софии прошел турнир по тхэквондо 2026 ETU Grand Prix Open Ramus E6.
Израильтянин Йоав Драхман стал победителем юниорского турнира в весовой категории до 55 кг.
Эвьятар Рохвальд (юниоры до 63 кг) завоевал серебряную медаль.
Шир Блехер (юниоры, до 44 кг) завоевала серебряную медаль.
Этан Твицер (кадеты, до 57 кг) завоевал серебряную медаль.
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