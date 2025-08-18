ЦАХАЛ: на кладбище в Хан-Юнисе были ликвидированы террористы. Видео
время публикации: 18 августа 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 09:01
ЦАХАЛ сообщает, что на прошлой неделе бойцы спецназа "Харув", из бригады "Кфир", в районе "старого кладбища" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, уничтожили группу террористов. Была задействована авиация.
На месте ликвидации боевиков позже были обнаружены автомат Калашникова, гранаты и мина.
В ходе операций в этом районе силы обнаружили и уничтожили ракетные установки.