Австралия аннулировала визу депутата Кнессета Ротмана. "Капитуляция перед террором"

Власти Австралии аннулировали въездную визу депутата Кнессета Симхи Ротмана ("Ционут Датит"). В интервью "Кан Бет" Ротман заявил, что "австралийское правительство капитулировало перед террором".

Утром 18 августа политик сообщил: недавно ему стало известно, что ему не разрешают въезд в Австралию, куда его пригласила местная еврейская община.

По мнению Ротмана, виза была аннулирована после его заявлений о том, что палестинское государство опасно для Государства Израиль или что Израиль должен уничтожить ХАМАС.

В ноябре 2024 года правительство Австралии отказало в визе Айелет Шакед. Она тогда тоже говорила о том, что отказ во въезде был связан с ее несогласием с созданием палестинского государства.

Кроме того, в июне 2024 года Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания объявили о введении санкций против министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира за "подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан".