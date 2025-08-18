Грузовик сбил пожилого пешехода в Тель-Авиве, он в тяжелом состоянии

На улице Шдерот Давид а-Мелех в Тель-Авиве грузовой автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте около 70 лет. По словам представителей службы скорой помощи "Маген Давид Адом", к их прибытию пострадавший был в сознании, он находился под грузовиком.

В результате ДТП мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. После оказания неотложной помощи, его эвакуировали в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в тяжелом состоянии.