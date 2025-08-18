x
18 августа 2025
18 августа 2025
18 августа 2025
последняя новость: 14:34
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Грузовик сбил пожилого пешехода в Тель-Авиве, он в тяжелом состоянии

Тель-Авив
Мада
ДТП
время публикации: 18 августа 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 13:56
Грузовик сбил пожилого пешехода в Тель-Авиве, он в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Шдерот Давид а-Мелех в Тель-Авиве грузовой автомобиль сбил пешехода, мужчину в возрасте около 70 лет. По словам представителей службы скорой помощи "Маген Давид Адом", к их прибытию пострадавший был в сознании, он находился под грузовиком.

В результате ДТП мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. После оказания неотложной помощи, его эвакуировали в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в тяжелом состоянии.

