Депутаты утвердили право правительства продолжать экстренный призыв резервистов

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила постановление, согласно которому правительство имеет право в случае необходимости продлевать срок действия чрезвычайных повесток ("цав 8").

Восемь депутатов Кнессета проголосовали за это предложение, семь проголосовали против. Депутаты от ультраортодоксальных партий не приняли участия в голосовании.

На прошлой неделе оппозиции удалось сорвать голосование по этому вопросу. Глава оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") заявил в интервью радиостанции "Кан РЭКА", что считает аморальной ситуацию, при которой то же самое правительство, которое "продвигает законопроект об уклонении о службе", продолжает призывать резервистов.