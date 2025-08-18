x
18 августа 2025
18 августа 2025
18 августа 2025
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Депутаты утвердили право правительства продолжать экстренный призыв резервистов

Резервисты
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 18 августа 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 13:52
Депутаты утвердили право правительства продолжать экстренный призыв резервистов
Michael Giladi/Flash90

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила постановление, согласно которому правительство имеет право в случае необходимости продлевать срок действия чрезвычайных повесток ("цав 8").

Восемь депутатов Кнессета проголосовали за это предложение, семь проголосовали против. Депутаты от ультраортодоксальных партий не приняли участия в голосовании.

На прошлой неделе оппозиции удалось сорвать голосование по этому вопросу. Глава оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") заявил в интервью радиостанции "Кан РЭКА", что считает аморальной ситуацию, при которой то же самое правительство, которое "продвигает законопроект об уклонении о службе", продолжает призывать резервистов.

