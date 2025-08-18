Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 18 августа, температура еще немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 27-38, в Беэр-Шеве – 22-32, на побережье Мертвого моря – 25-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-34, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник температура немного повысится. В среду-субботу – без существенных изменений.