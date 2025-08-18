Беспилотник ЦАХАЛа упал в Кирьят-Шмоне, нет пострадавших

Израильский беспилотник Skylark-1 упал в Кирьят-Шмоне из-за технической неисправности. Из ЦАХАЛа сообщили, что аппарат врезался в дерево и застрял между ветвей.

В результате инцидента нет пострадавших.

ЦАХАЛ проводит расследование.

Эти беспилотные аппараты используют подразделения ЦАХАЛа "Небесные всадники" ("Рохев шамаим") для разведывательных целей.