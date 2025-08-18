x
18 августа 2025
18 августа 2025
18 августа 2025
18 августа 2025
Израиль

Беспилотник ЦАХАЛа упал в Кирьят-Шмоне, нет пострадавших

ЦАХАЛ
Беспилотники
время публикации: 18 августа 2025 г., 00:31 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 00:31
Беспилотник ЦАХАЛа упал в Кирьят-Шмоне, нет пострадавших
Wikipedia.org. Фото: Cpl. Zev Marmorstein, IDF Spokesperson's Unit The Israel Defense Forces

Израильский беспилотник Skylark-1 упал в Кирьят-Шмоне из-за технической неисправности. Из ЦАХАЛа сообщили, что аппарат врезался в дерево и застрял между ветвей.

В результате инцидента нет пострадавших.

ЦАХАЛ проводит расследование.

Эти беспилотные аппараты используют подразделения ЦАХАЛа "Небесные всадники" ("Рохев шамаим") для разведывательных целей.

