Израиль

С фермы "Шломит" в Негеве украли лошадей, работавших с пациентами с ПТСР

время публикации: 18 декабря 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 22:30
С фермы "Шломит" в Негеве украли лошадей, работавших с пациентами с ПТСР
Michael Giladi/Flash90

Трое преступников в масках проникли на ферму "Шломит", расположенную в сельскохозяйственном поселке (мошаве) Клахим в Негеве, и украли трех специально обученных лошадей, которые были задействованы в терапии с бойцами с посттравматическим стрессовым расстройством и с детьми с особыми потребностями. Об этом сообщает новостная служба 14 канала ИТВ.

Инцидент произошел около четырех недель назад, владелец фермы обратился в полицию, но преступники так и не были найдены. Приезжающие на занятия дети и демобилизованные военнослужащие постоянно спрашивают о своих любимцах, но ответить им нечего.

Владелец фермы обратился за помощью в СМИ. Он подчеркнул, что речь идет не об обычных животных – это специально обученные лошади, которые годами работали с детьми с особыми потребностями. Некоторые из них родились на этой ферме.

В полиции полагают, что кражу могли совершить местные бедуины, и инцидент стал очередным в череде преступлений, с которыми сталкиваются жители Негева.

