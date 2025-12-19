"Тоска по себе лучшему". Быков-Маяковский в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте Newsru.co.il.

Гостем передачи вновь стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков – на этот раз он говорил не за себя, а за Владимира Маяковского. Формат беседы: ведущий задает детские вопросы, писатель Быков отвечает так, как, по его мнению, ответил бы поэт Маяковский.

Что такое совесть?

Совесть – это то полено, на котором я спал во времена РОСТа. Совесть – то полено, которое не даёт мне спать больше, чем надо.

Кто Я?

Я – Бог.

Что такое любовь?

Это тоска по себе лучшему. Моё желание прыгнуть выше головы.

Что это такое – простить?

Стать лучше себя прежнего.

Что такое душа?

Душа – это я в два часа ночи... Когда ничто не мешает. Когда всё спит.

Самое главное качество человека?

Сверхчеловечность.

