"Тоска по себе лучшему". Быков-Маяковский в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте Newsru.co.il.
Гостем передачи вновь стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков – на этот раз он говорил не за себя, а за Владимира Маяковского. Формат беседы: ведущий задает детские вопросы, писатель Быков отвечает так, как, по его мнению, ответил бы поэт Маяковский.
Что такое совесть?
Совесть – это то полено, на котором я спал во времена РОСТа. Совесть – то полено, которое не даёт мне спать больше, чем надо.
Кто Я?
Я – Бог.
Что такое любовь?
Это тоска по себе лучшему. Моё желание прыгнуть выше головы.
Что это такое – простить?
Стать лучше себя прежнего.
Что такое душа?
Душа – это я в два часа ночи... Когда ничто не мешает. Когда всё спит.
Самое главное качество человека?
Сверхчеловечность.
