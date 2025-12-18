x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 21:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 21:53
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Дженине

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 декабря 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 20:43
ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Дженине
Nasser Ishtayeh/Flash90

В совместном сообщении Армии обороны Израиля и полиции сообщается о продолжении масштабной антитеррористической операции в Дженине.

С началом операции бойцы спецподразделения пограничной полиции ("мистаарвим") при координации с ШАБАКом задержали в Дженине двоих боевиков, связанных с "Исламским джихадом", которые принимали участие в террористической деятельности в районе.

В ходе операции военнослужащие и сотрудники служб безопасности провели предупредительные беседы и допросы подозреваемых в террористической деятельности, несколько подозреваемых были задержаны, обнаружено и конфисковано оружие.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 декабря 2025

804-й день войны: действия в Газе, Ливане и Сирии, операции в Иудее и Самарии