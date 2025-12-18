ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Дженине
время публикации: 18 декабря 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 20:43
В совместном сообщении Армии обороны Израиля и полиции сообщается о продолжении масштабной антитеррористической операции в Дженине.
С началом операции бойцы спецподразделения пограничной полиции ("мистаарвим") при координации с ШАБАКом задержали в Дженине двоих боевиков, связанных с "Исламским джихадом", которые принимали участие в террористической деятельности в районе.
В ходе операции военнослужащие и сотрудники служб безопасности провели предупредительные беседы и допросы подозреваемых в террористической деятельности, несколько подозреваемых были задержаны, обнаружено и конфисковано оружие.