ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Дженине

В совместном сообщении Армии обороны Израиля и полиции сообщается о продолжении масштабной антитеррористической операции в Дженине.

С началом операции бойцы спецподразделения пограничной полиции ("мистаарвим") при координации с ШАБАКом задержали в Дженине двоих боевиков, связанных с "Исламским джихадом", которые принимали участие в террористической деятельности в районе.

В ходе операции военнослужащие и сотрудники служб безопасности провели предупредительные беседы и допросы подозреваемых в террористической деятельности, несколько подозреваемых были задержаны, обнаружено и конфисковано оружие.