Женский футбол. Самый красивый гол 2025 года забила мексиканка

Обладателем Премии Марты (приз за самый красивый гол в женском футболе) 2025 года стала мексиканка Лизбет Овалье.

Сейчас нападающая выступает за "Орландо Прайд", куда перешла в августе 2025 года.

Красивый гол она забила в матче чемпионата Мексики "Тигрес" - "Гвадалахара".

После навеса с фланга Лизбет Овалье в падении пяткой перебросила мяч через вратаря в дальний угол.

Видео гола опубликована на официальном канале ФИФА в YouTube.