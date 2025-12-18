Женский футбол. Самый красивый гол 2025 года забила мексиканка
время публикации: 18 декабря 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 12:10
Обладателем Премии Марты (приз за самый красивый гол в женском футболе) 2025 года стала мексиканка Лизбет Овалье.
Сейчас нападающая выступает за "Орландо Прайд", куда перешла в августе 2025 года.
Красивый гол она забила в матче чемпионата Мексики "Тигрес" - "Гвадалахара".
После навеса с фланга Лизбет Овалье в падении пяткой перебросила мяч через вратаря в дальний угол.
Видео гола опубликована на официальном канале ФИФА в YouTube.
