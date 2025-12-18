x
18 декабря 2025
Спорт

Женский футбол. Самый красивый гол 2025 года забила мексиканка

Футбол
время публикации: 18 декабря 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 12:10
Женский футбол. Самый красивый гол 2025 года забила мексиканка
AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File

Обладателем Премии Марты (приз за самый красивый гол в женском футболе) 2025 года стала мексиканка Лизбет Овалье.

Сейчас нападающая выступает за "Орландо Прайд", куда перешла в августе 2025 года.

Красивый гол она забила в матче чемпионата Мексики "Тигрес" - "Гвадалахара".

После навеса с фланга Лизбет Овалье в падении пяткой перебросила мяч через вратаря в дальний угол.

Видео гола опубликована на официальном канале ФИФА в YouTube.

