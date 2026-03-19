Прокуратура Осло запросила более семи лет тюрьмы для сына кронпринцессы Метте-Марит

Прокуратура Осло попросила приговорить к семи годам и семи месяцам лишения свободы Мариуса Борга Хёйби – пасынка наследника норвежского престола принца Хокона. Процесс по его делу начался 3 февраля.

Против 29-летнего мужчины выдвинуто обвинение по 38 пунктам, среди которых изнасилование четырех женщин, физическое и психологическое насилие в отношении своих партнерш, вандализм, преступления, связанные с наркотиками. Мариус отрицает обвинения в изнасилованиях, но признает вину по некоторым другим пунктам.

Мариус – сын наследной принцессы Метте-Марит от предыдущих отношений. Он является членом королевской семьи, но не династии, и не имеет титула принца. В свое время брак наследного принца Хокона с матерью-одиночкой, ведшей свободный образ жизни, вызвал скандал.