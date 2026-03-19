Израиль

За последние сутки на юге Ливана были ликвидированы более 20 боевиков "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 19 марта 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 08:46
За последние сутки на юге Ливана были ликвидированы более 20 боевиков "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 36-й дивизии продолжают точечную наземную операцию на юге Ливана. В среду, 18 марта, бойцы бригады "Голани" в двух разных инцидентах выявили вооруженные группы боевиков террористической организации "Хизбалла". В одном из эпизодов боевики пытались выпустить по силам противотанковые ракеты. Сразу после обнаружения бойцы ликвидировали пятерых боевиков, а ВВС в авиаударе уничтожили еще троих.

За последние сутки силы дивизии и ВВС ликвидировали более 20 боевиков и уничтожили десятки военных объектов террористической организации "Хизбалла".

Кроме того, бойцы обнаружили и изъяли большое количество вооружений, включая RPG, противотанковые ракеты, боеприпасы, охотничье ружье и другое военное снаряжение.

