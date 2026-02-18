x
18 февраля 2026
18 февраля 2026
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Израиль

ДТП на юге Израиля, мужчина в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 18 февраля 2026 г., 16:52 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 16:57
ДТП на юге Израиля, мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 18 февраля на 12-й трассе к югу от перекрестка Сайерим (южный Негев) съехал в кювет и перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадал мужчина примерно 35 лет.

Пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии доставлен в больницу "Йосефталь" в Эйлате, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.

