В Кирьят-Моцкине машина сбила пожилую женщину, она в тяжелом состоянии
время публикации: 18 февраля 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 14:20
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о пешеходе, пострадавшем от наезда автомобиля на улице Хашмонаим в Кирьят-Моцкине.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь женщине примерно 70 лет, получившей тяжелую черепно-мозговую травму, после чего эвакуировали ее в больницу РАМБАМ.
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в медикаментозный сон.