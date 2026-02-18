x
Израиль

В Кирьят-Моцкине машина сбила пожилую женщину, она в тяжелом состоянии

время публикации: 18 февраля 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 14:20
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о пешеходе, пострадавшем от наезда автомобиля на улице Хашмонаим в Кирьят-Моцкине.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь женщине примерно 70 лет, получившей тяжелую черепно-мозговую травму, после чего эвакуировали ее в больницу РАМБАМ.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в медикаментозный сон.

