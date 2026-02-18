"Сексуальное мошенничество" против несовершеннолетних: подано очередное обвинение

Госпрокуратура Израиля подала в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против Ротема Экнина (19), жителя Мазкерет-Батья, по подозрению в непристойных действиях и попытках совершения непристойных действий в отношении несовершеннолетних через интернет.

Согласно обвинению, Экнин использовал фиктивные профили в TikTok и Snapchat, представляясь 14-летним подростком по имени "Лирон". Под этим предлогом он обращался как минимум к четырем несовершеннолетним девочкам, убеждая их совершать непристойные действия над собой, снимать это на видео и пересылать ему записи. В одном из эпизодов, когда девочка отказалась, он пытался склонить ее к выполнению просьб фразами вроде "тебе будет приятно", "мне это нужно", "что-то откровенное", "только тело", "давай со мной", "подними только футболку", "не люблю, когда меня не слушают".

Экнину вменяются: вовлечение несовершеннолетней (до 16 лет) в совершение непристойного действия путем обмана, попытка такого вовлечения, распространение ложной информации, а также использование изображения тела несовершеннолетнего для публикации порнографического характера. Прокуратура попросила суд оставить обвиняемого под стражей до окончания процесса, указав, что он действовал систематически в отношении четырех несовершеннолетних и пытался выходить на контакт с другими потенциальными жертвами по той же схеме.

Отметим, что Ротем Экнин – за последний год второй житель Мазкерет-Батьи, против которого подано подобное обвинение.