Израиль

Советники Нетаниягу просят отменить обвинения по делу о преследовании Фильбера

Расследование
Суд
время публикации: 18 февраля 2026 г., 13:10 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 13:10
Советники Нетаниягу просят отменить обвинения по делу о преследовании Фильбера
Olivier Fitoussi/Flash90

Советники премьер-министра Офер Голан и Йонатан Урих обратились в суд с просьбой отменить обвинения, предъявленные им по делу о преследовании государственного свидетеля по "делу 4000" Шломо Фильбера.

Обвиняемые утверждают, что в ходе расследования допускались грубые и сущностные нарушения их законных прав.

Помимо этого, Урих и Голан утверждают, что речь идет о малозначительном событии в ходе предвыборной кампании 2019 года. Согласно обвинительному заключения, фигуранты дела включали возле дома Фильбера запись с его собственным голосом. Сам Фильбер в тот момент не находился дома.

Израиль
