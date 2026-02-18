В Женеве завершились "напряженные" переговоры России, Украины и США

На трехсторонних российско-американо-украинских переговоров, очередной раунд которых прошел в Женеве, сторонам не удалось достичь прорыва. Во второй день встреча продолжалась всего два часа.

И российские, и украинские представители отметили, что переговоры были напряженными. Наиболее спорный вопрос – территориальный: Россия требует передать ей территории Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Украина. Это условие для украинской стороны неприемлемо.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными. По его словам, военные достигли соглашения почти по всем ключевым вопросам. Это касается, в первую очередь, организации эффективного мониторинга прекращения огня и завершения войны. В мониторинге будут принимать участие и американцы.

Однако в политических вопросах нет такого прогресса, как в военных, отметил глава государства. Среди вопросов, обсуждавшихся политическими группами – статус Донецкой и Луганской областей, Запорожской АЭС.