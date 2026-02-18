x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 15:22
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Женеве завершились "напряженные" переговоры России, Украины и США

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 18 февраля 2026 г., 14:05 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 14:40
В Женеве завершились "напряженные" переговоры России, Украины и США
Ukrainian National Security and Defense Council press office via AP

На трехсторонних российско-американо-украинских переговоров, очередной раунд которых прошел в Женеве, сторонам не удалось достичь прорыва. Во второй день встреча продолжалась всего два часа.

И российские, и украинские представители отметили, что переговоры были напряженными. Наиболее спорный вопрос – территориальный: Россия требует передать ей территории Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Украина. Это условие для украинской стороны неприемлемо.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными. По его словам, военные достигли соглашения почти по всем ключевым вопросам. Это касается, в первую очередь, организации эффективного мониторинга прекращения огня и завершения войны. В мониторинге будут принимать участие и американцы.

Однако в политических вопросах нет такого прогресса, как в военных, отметил глава государства. Среди вопросов, обсуждавшихся политическими группами – статус Донецкой и Луганской областей, Запорожской АЭС.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2026

Первый день переговоров России, Украины и США. Зеленский: "Украинцы не согласятся уступить Донбасс"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 февраля 2026

Алиев обвинил Россию в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Киеве