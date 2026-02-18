Финансирование перевода "Коль Зхут" будет продолжено, Татьяна Берлин не вернется в проект

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела в среду, 18 февраля, контрольное заседание по вопросу о прекращении финансирования перевода материалов портала "Коль Зхут" на русский язык. Заместитель председателя комиссии Владимир Белиак ("Еш Атид"), который вел заседание, в самом его начале напомнил о своем участии при сотрудничестве с правительственными министерствами в изначальном получении бюджета на старт "русского проекта" портала "Коль Зхут".

Он назвал этот проект имеющим огромное значение для полутора миллионов выходцев из стран бывшего СССР, которые благодаря огромной работе, проделанной за три года проекта перевода, получили доступ к значительному количеству информации о правах и льготах и инструкциям по реализации этих прав.

Стоимость "русского" проекта "Коль Зхут" составляет 45 тысяч шекелей в месяц, из этой суммы 28 тысяч это сумма, которая уходит на обеспечение перевода новых статей. Поскольку бюджет на 2026 год не принят, министерства действуют из расчета "продолжающегося бюджета", и в этом случае множество проектов приостанавливаются, как и произошло с "Коль Зхут".

Представитель министерства юстиции Шломо Бильвавски сообщил, что по результатам предыдущего заседания комиссии и благодаря письму председателя комиссии депутата Кнессета Гилада Карива генеральный директор министерства юстиции распорядился о выделении необходимого для продолжения перевода "Коль Зхут" на русский язык бюджета. По его словам, выделенного бюджета должно хватить до конца 2026 года.

Генеральный директор портала "Коль Зхут" Вардит Дамари-Мадар сообщила, что изначально речь шла о продлении проекта на несколько месяцев, и были получены средства, которых должно хватить до конца августа. В настоящий момент над "русским" проектом работают два человека: адвокат и переводчик-редактор, большая часть работы выполняется при помощи программ перевода на базе ИИ. Дамари-Мадар отметила, что с учетом освободившейся ставки координатора проекта рассматривается возможность перерасчета бюджета с тем, чтобы обеспечить продолжение перевода на большее количество месяцев.

Представитель организации "Нефеш ба-Нефеш" Нета Кац подчеркнул важность перевода социальной информации на языки репатриантов. Он напомнил, что в прошлом существовал раздел "Коль Зхут" и на английском языке, однако руководство проекта удалило этот раздел, поскольку его поддержка оказалась слишком дорогой, а на перевод деньги не выделялись. "Я рад слышать, что сейчас перевод ведется при привлечении программ искусственного интеллекта, и я надеюсь, что вы рассмотрите возможность расширить "Коль Зхут" и на дополнительные языки, включая английский", – отметил Нета Кац. Представитель министерства юстиции в ответ подчеркнул, что все предыдущие бюджеты на перевод портала были временными, и для полноценной работы по переводу и расширению проекта необходимо внести его финансирование в постоянный бюджет.

Депутат Евгений Сова ("Наш дом Израиль") выразил удивление тем фактом, что из-за такой незначительной, по государственным меркам, суммы как 28 тысяч шекелей в месяц, потребовалось проводить экстренное заседание парламентской комиссии. "Насколько я понимаю, Татьяна Берлин не возвращается в проект, – отметил он. – Я очень сожалею об этом, и на прошлом заседании я упоминал это: помимо работы над переводом "Коль Зхут", Таня превратилась в символ социальных прав для репатриантов, она много общается с прессой и дает консультации. Должен признать, что я разочарован итогом. Я искренне желаю удачи проекту, но это так жаль, ведь речь не идет о миллионах, проект потерял крайне полезного человека. Я не помню другого такого случая, чтобы депутаты так боролись за 28 тысяч шекелей. Я все же надеюсь, что вам удастся ее вернуть". Евгений Сова привел в пример социальную программу на "Решет Бет", благодаря которой депутаты поднимают различные вопросы и решают проблемы людей в Кнессете, и выразил надежду на более активную работу в этом направлении со стороны руководства проекта "Коль Зхут".