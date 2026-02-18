x
18 февраля 2026
Ближний Восток

Аракчи после переговоров в Женеве: "Удалось достичь согласия по определяющим принципам"

США
Иран
время публикации: 18 февраля 2026 г., 13:34 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 13:41
Аракчи после переговоров в Женеве: "Удалось достичь согласия по определяющим принципам"
Iranian Foreign Ministry via AP

Министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, возглавлявший делегацию Исламской республики на прошедших в Женеве переговорах с США, выступил по их итогам с оптимистичным заявлением.

"В общем и целом, нам удалось достичь широкого согласия по определяющим принципам, на основании которых можно двигаться вперед к работе над текстом возможного соглашения", – сказал министр, отметив, что нынешний раунд переговоров прошел более конструктивно, чем предыдущий.

По его словам, обе стороны должны представить свои черновые варианты соглашения и передать их друг другу. Тогда и будет установлено время проведения следующего раунда.

Комментарий вице-президента США Джей Ди Вэнса был более сдержанным. "Определенный успех есть, они договорились о продолжении переговоров. Однако президент определил "красную черту", которую Иран признавать отказывается. Мы продолжим работу, но президент сохраняет право сказать, когда дипломатия себя исчерпает", – заявил он.

