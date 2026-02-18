x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 15:22
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сирия закрывает лагерь "Аль-Холь", где содержались семьи джихадистов

Сирия
Исламское государство
Курды
время публикации: 18 февраля 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 14:49
Сирия закрывает лагерь "Аль-Холь", где содержались семьи джихадистов
AP Photo/Ghaith Alsayed

Сирийские власти приступили к эвакуации оставшихся жителей расположенного в провинции аль-Хасаке лагеря "Аль-Холь", где содержались семьи боевиков террористической группировки "Исламское государство". До недавнего времени лагерь находился под контролем курдских ополченцев.

Крупнейший подобный лагерь в Сирии был передан под контроль властей в январе согласно условиям соглашения между центральным правительством и "Сирийскими демократическими силами". Договор знаменовал уничтожение автономии, созданной курдами на северо- востоке страны.

В лагере проживало около 24000 человек, большинство из которых – граждане Сирии и Ирака. Однако 6000 человек были из 40 других стран, среди которых и Россия. После того, как курдские ополченцы сняли охрану, тысячи человек из лагеря бежали.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 февраля 2026

США передали властям Сирии контроль над военной базой, расположенной в сирийском Курдистане
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 января 2026

Сирийская армия вошла на территорию курдской провинции аль-Хасаке
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 января 2026

Подробности соглашения между правительством Сирии и СДС: курдам пришлось признать поражение