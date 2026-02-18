Сирия закрывает лагерь "Аль-Холь", где содержались семьи джихадистов

Сирийские власти приступили к эвакуации оставшихся жителей расположенного в провинции аль-Хасаке лагеря "Аль-Холь", где содержались семьи боевиков террористической группировки "Исламское государство". До недавнего времени лагерь находился под контролем курдских ополченцев.

Крупнейший подобный лагерь в Сирии был передан под контроль властей в январе согласно условиям соглашения между центральным правительством и "Сирийскими демократическими силами". Договор знаменовал уничтожение автономии, созданной курдами на северо- востоке страны.

В лагере проживало около 24000 человек, большинство из которых – граждане Сирии и Ирака. Однако 6000 человек были из 40 других стран, среди которых и Россия. После того, как курдские ополченцы сняли охрану, тысячи человек из лагеря бежали.