Израиль

В Газу доставлены еще 10 освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 18 февраля 2026 г., 18:37 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 18:37
В Газу доставлены еще 10 освобожденных заключенных
AP Photo/Mohamed Arafat

В среду, 18 февраля, в Газу были доставлены 10 освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

