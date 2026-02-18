Внимание, розыск: пропала 75-летняя Татьяна Хоброва из Лода

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 75-летней Татьяны Хобровой, жительницы Лода. В последний раз ее видели на улице Гисин в Петах-Тикве 18 февраля около 16:00.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, шатенка. На ней были желтая куртка, она носит жетон с личными данными.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции Лода по телефону 08-9782411.