Разрушен дом террориста, ответственного за гибель Йонатана Дойча и Алона Скаджио

Бойцы военно-инженерного подразделения "Яалом" совместно с пограничной полицией МАГАВ, инженерными подразделениями бригады "Менаше" и бойцами разведроты бригады "Нахаль" завершили бригадную операцию по пресечению террора в деревне Силат аль-Харития.

В ходе операции был разрушен дом террориста Рафаата Дауаси, ликвидированного 17 августа 2024 года. Он считался одним из высокопоставленных боевиков в террористической структуре ХАМАСа в Дженине, которая была целью израильских сил во время операции "Железная стена".

Террорист входил в ячейку, заложившую взрывное устройство в Дженине, при взрыве которого погиб капитан Алон Скаджио 27 июня 2024 года, и еще 16 военнослужащих были ранены. Он также принимал участие в совершении теракта 11 августа 2024 года на перекрестке Мехола, в результате которого был убит Йонатан Дойч и еще один израильтянин был ранен.

Параллельно со сносом дома террориста, израильские силы задержали разыскиваемых за террористическую деятельность, обнаружили и конфисковали оружие и провели десятки допросов подозреваемых.