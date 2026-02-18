x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 15:22
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрушен дом террориста, ответственного за гибель Йонатана Дойча и Алона Скаджио

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 18 февраля 2026 г., 14:10 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 14:10
Разрушен дом террориста, ответственного за гибель Йонатана Дойча и Алона Скаджио
Пресс-служба ЦАХАЛа
Алон Скаджио и Йонатан Дойч
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы военно-инженерного подразделения "Яалом" совместно с пограничной полицией МАГАВ, инженерными подразделениями бригады "Менаше" и бойцами разведроты бригады "Нахаль" завершили бригадную операцию по пресечению террора в деревне Силат аль-Харития.

В ходе операции был разрушен дом террориста Рафаата Дауаси, ликвидированного 17 августа 2024 года. Он считался одним из высокопоставленных боевиков в террористической структуре ХАМАСа в Дженине, которая была целью израильских сил во время операции "Железная стена".

Террорист входил в ячейку, заложившую взрывное устройство в Дженине, при взрыве которого погиб капитан Алон Скаджио 27 июня 2024 года, и еще 16 военнослужащих были ранены. Он также принимал участие в совершении теракта 11 августа 2024 года на перекрестке Мехола, в результате которого был убит Йонатан Дойч и еще один израильтянин был ранен.

Параллельно со сносом дома террориста, израильские силы задержали разыскиваемых за террористическую деятельность, обнаружили и конфисковали оружие и провели десятки допросов подозреваемых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 февраля 2026

866-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии