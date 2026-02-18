Взрыв машины в промзоне Раам, пострадал 52-летний прохожий

Мужчина в возрасте 52 лет получил травмы средней тяжести в результате взрыва и возгорания автомобиля, находившегося рядом с ним. Инцидент произошел в промышленной зоне Раам на севере округа Лахиш.

Предположительно, взорвалось взрывное устройство, находящееся в машине. Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего доставили его в медцентр "Асута" в Ашдоде в состоянии средней степени тяжести.

Полиция расследует обстоятельства инцидента, предполагается, что взрыв имеет криминальную подоплеку.