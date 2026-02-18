x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 16:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 16:52
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Гистадрут" объявил трудовой конфликт в авиации из-за прихода Wizz Air в Израиль

Авиация
Профсоюзы
Забастовка
Wizz Air
время публикации: 18 февраля 2026 г., 15:30 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 15:36
"Гистадрут" объявил трудовой конфликт в авиации из-за прихода Wizz Air в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистадрут" объявила о состоянии трудового конфликта в отрасли гражданской авиации в Израиле в связи с приходом в Израиль авиакомпании Wizz Air, которой правительство разрешило создать в нашей стране свою базу.

Трудовой конфликт затронет более 11 тысяч работников в авиакомпаниях "Эль-Аль", Israir и Air Haifa, а также в Управлении аэропортов, которое управляет аэропортами "Бен-Гурион", "Рамон" и "Хайфа", а также посадочными площадками в Герцлии и Рош-Пине.

В "Гистадруте" обвиняют правительство в планируемом создании базы операционной деятельности компании Wizz Air в Израиле без каких-либо консультаций или координации с работниками израильских авиационных структур и их рабочих комитетов. Этот шаг, по оценке профсоюза, является прямым ударом по их занятости и по стабильности всей отрасли.

Профсоюз выдвинул следующие требования:

– требование начать коллективные переговоры о последствиях открытия базы Wizz Air в Израиле для условий труда, заработной платы и прав работников, включая их занятость;

– требование урегулировать последствия открытия базы Wizz Air для финансовой устойчивости израильских авиакомпаний и Управления аэропортов;

– требование урегулировать последствия открытия базы Wizz Air для наземного обслуживания (операционной работы на земле) в аэропорту.

В "Гистадруте" рассматривают шаги, которые могут быть приняты в ближайший период. Напомним, закон позволяет начать забастовку через 14 дней после объявления трудового конфликта.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 февраля 2026

Правительство разрешило создание баз иностранных авиакомпаний в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 января 2026

Названы самые безопасные авиакомпании Европы в новом мировом рейтинге
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 января 2026

12-й канал ИТВ: минтранс и Wizz Air согласовали все кроме полетов во время войны
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 января 2026

База Wizz Air в Израиле: ожидание снижения цен на билеты и инфраструктурные риски