"Гистадрут" объявил трудовой конфликт в авиации из-за прихода Wizz Air в Израиль

Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистадрут" объявила о состоянии трудового конфликта в отрасли гражданской авиации в Израиле в связи с приходом в Израиль авиакомпании Wizz Air, которой правительство разрешило создать в нашей стране свою базу.

Трудовой конфликт затронет более 11 тысяч работников в авиакомпаниях "Эль-Аль", Israir и Air Haifa, а также в Управлении аэропортов, которое управляет аэропортами "Бен-Гурион", "Рамон" и "Хайфа", а также посадочными площадками в Герцлии и Рош-Пине.

В "Гистадруте" обвиняют правительство в планируемом создании базы операционной деятельности компании Wizz Air в Израиле без каких-либо консультаций или координации с работниками израильских авиационных структур и их рабочих комитетов. Этот шаг, по оценке профсоюза, является прямым ударом по их занятости и по стабильности всей отрасли.

Профсоюз выдвинул следующие требования:

– требование начать коллективные переговоры о последствиях открытия базы Wizz Air в Израиле для условий труда, заработной платы и прав работников, включая их занятость;

– требование урегулировать последствия открытия базы Wizz Air для финансовой устойчивости израильских авиакомпаний и Управления аэропортов;

– требование урегулировать последствия открытия базы Wizz Air для наземного обслуживания (операционной работы на земле) в аэропорту.

В "Гистадруте" рассматривают шаги, которые могут быть приняты в ближайший период. Напомним, закон позволяет начать забастовку через 14 дней после объявления трудового конфликта.