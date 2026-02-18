x
18 февраля 2026
18 февраля 2026
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Экономика

Перед Пуримом в магазинах проводится операция по изъятию опасных игрушек

Праздники
Мин.экономики
время публикации: 18 февраля 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 15:03
Перед Пуримом в магазинах проводится операция по изъятию опасных игрушек
Фото: пресс-служба министерства экономики и промышленности

Министерство экономики и промышленности в сотрудничестве с полицией Израиля начало широкомасштабную операцию по пресечению продажи опасных игрушек по всей стране.

Инспекторы ведомства совместно с полицейскими накануне Рамадана и Пурима обходят магазины и изымают фейерверки, петарды, хлопушки, муляжи настоящего оружия и многое другое.

В сообщении министерства экономики подчеркивается, что ведомство подключилось к усилиям правоохранительных органов по противодействию хранению и использованию в общественном пространстве муляжей огнестрельного оружия и по предотвращению попадания "опасных игрушек" в руки преступников.

В рамках операции были посещены десятки торговых точек в Иерусалиме, Нацерете (Назарете), Кфар-Ясифе, Кирьят-Гате, Хуре, Сдероте, Тире и других населенных пунктах. Были изъяты опасные петарды, лазерные указки, рогатки, шокеры под видом игрушек, газовые пистолеты, имитирующие огнестрельное оружие. Против владельцев бизнесов возбуждены уголовные дела в соответствии с законом.

Министерство экономики напоминает, что производство, импорт, продажа или хранение опасных игрушек является уголовным преступлением, максимальным наказанием за которое может быть лишение свободы сроком до одного года и штраф до 29200 шекелей.

