18 февраля 2026
Израиль

Полиция уведомила о задержании одного из лидеров преступного клана Абу Латиф

Полиция
Расследование
Криминал в арабском секторе
Криминал
время публикации: 18 февраля 2026 г., 11:48 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 11:52
В рамках операции полиции Северного округа задержан высокопоставленный фигурант преступной организации "6006" (Абу Латиф), который скрывался в конспиративной квартире в поселке Хад-Нес на Голанах.

Названо имя задержанного: 43-летний Башар Махлуль из Пкиина.

В квартире, где он прятался, полицейские обнаружили копию обвинительного заключения по делу "Принца" – расследованию против преступных кланов Харири и Абу Латиф, начатому после показаний государственного свидетеля несколько месяцев назад.

Операция по задержанию была проведена 2 февраля (но имя задержанного разрешили опубликовать только 18 февраля). Ожидается подача обвинительного заключения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
