ШАС и "Дегель а-Тора" обсуждают возможность проголосовать за бюджет

Глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни и глава партии ШАС Арье Дери ведут переговоры о голосовании за проект государственного бюджета в первом чтении.

Как сообщают ультраортодоксальные СМИ, Дери и Гафни согласятся проголосовать за бюджет в первом чтении в том случае, если комиссия на э той неделе утвердит законопроект о призыве.

На прошлой неделе Гафни заявлял, что без полного утверждения закона призыве. Однако в настоящий момент, в "Дегель а-Тора" готовы проголосовать за бюджет в первом чтении . Позиция партии "Агудат Исраэль" неясна.

Согласно опубликованной информации, коалиция планирует на этой неделе завершить обсуждение законопроекта в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Это намерение может столкнуться с возражением со стороны юридического советника комиссии Мири Френкель, требующей дополнительного обсуждения законопроекта.

Секретарь правительства Йоси Фукс заявил на заседании правительства 18 января, что закон о призыве будет вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета через две недели.