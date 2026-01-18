x
18 января 2026
|
последняя новость: 14:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 14:31
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ШАС и "Дегель а-Тора" обсуждают возможность проголосовать за бюджет

Бюджет
Призыв ультраортодоксов
Коалиция
Выборы 2026
время публикации: 18 января 2026 г., 13:59 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 13:43
ШАС и "Дегель а-Тора" обсуждают возможность проголосовать за бюджет
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни и глава партии ШАС Арье Дери ведут переговоры о голосовании за проект государственного бюджета в первом чтении.

Как сообщают ультраортодоксальные СМИ, Дери и Гафни согласятся проголосовать за бюджет в первом чтении в том случае, если комиссия на э той неделе утвердит законопроект о призыве.

На прошлой неделе Гафни заявлял, что без полного утверждения закона призыве. Однако в настоящий момент, в "Дегель а-Тора" готовы проголосовать за бюджет в первом чтении . Позиция партии "Агудат Исраэль" неясна.

Согласно опубликованной информации, коалиция планирует на этой неделе завершить обсуждение законопроекта в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Это намерение может столкнуться с возражением со стороны юридического советника комиссии Мири Френкель, требующей дополнительного обсуждения законопроекта.

Секретарь правительства Йоси Фукс заявил на заседании правительства 18 января, что закон о призыве будет вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета через две недели.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2026

Духовный лидер "Дегель а-Тора" призвал учащихся йешив не участвовать в демонстрациях