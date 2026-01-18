Массовые драки в Петах-Тикве становятся пугающей традицией: на них съезжаются сотни подростков

Жители района Адар-Ганим в Петах-Тикве не на шутку обеспокоены массовыми драками подростков: каждую пятницу десятки и даже сотни агрессивных молодых людей собираются вместе в районе улицы Менахем Бегин, они громят городское имущество, устраивают акты вандализма и дерутся друг с другом.

Как сообщает "Маарив", местные жители боятся за свою безопасность и безопасность своих детей, они всерьез подумывают о продаже квартир и переезде в более спокойный район. При этом полиция, судя по рассказам очевидцев, бессильна положить конец беспорядкам.

В минувшую пятницу беспорядки достигли невиданных масштабов: на улице собрались толпы подростков, которые заходили на парковки, взламывали шкафы противопожарного оборудования, вытаскивали пожарные шланги и открывали воду во всех пожарных гидрантах. В помещении подземной парковки они распылили два порошковых огнетушителя, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации.

Затем подростки вышли на улицу, держа в руках украденные из домов огнетушители, они начали драться друг с другом и с прохожими, заливая все вокруг из огнетушителей. По словам одного из местных жителей, он выключил пожарную сигнализацию, и тогда несколько подростков вернулись за "подкреплением" в виде еще неиспользованных огнетушителей и вновь включили пожарную тревогу, нажав на кнопку.

Местные жители вызвали полицию, и подростки начали играть с полицейскими в "кошки-мышки": они прятались на парковках, дожидались отъезда полиции, а после вновь выходили на улицы и продолжали драки. Три человека были задержаны, но по словам очевидцев, они не имели отношения к беспорядкам, а истинные зачинщики и участники драк остались безнаказанными.

Жители района намерены собрать "родительский патруль", чтобы защитить свой покой и покой своих семей. Они утверждают, что большинство участников беспорядков даже не живут в окрестностях, они приезжают в Адар-Ганим на такси и на электросамокатах специально для подобных "развлечений".