Перекрытие дорог в Гуш-Дане из-за концертов Ошера Коэна и Эяля Голана

Во второй половине четверга, 18 июня, ожидается напряженная обстановка на дорогах Гуш-Дана в связи с двумя крупными концертами – в Яффо на стадионе "Блумфилд", где выступит Эяль Голан, и в Рамат-Гане на городском стадионе, где состоится выступление Ошера Коэна.

В связи с концертом Ошера Коэна с 17:00 до 21:00 будут внесены следующие изменения в дорожное движение:

- Мост Мивца Кадеш – частичное перекрытие по мере необходимости

- Въезд с перекрестка Рауль Валленберг – Шитрит (Тель-Авив) со стороны севера закрыт; объезд по ул. Шитрит

- Ул. Шитрит перед тоннелем закрыта; объезд на ул. Рауль Валленберг

- Движение с Эм а-Мошавот в сторону ул. Шешет а-Ямим – Мивца Кадеш (Бней-Брак) закрыто; объезд на север

- Перекресток Ум а-Мошавот – а-Макабим закрыт; объезд на ул. а-Яркон (Бней-Брак)

- С автобусной станции у торгового центра "Айялон" выезд на ул. Шешет а-Ямим только для автобусов

- Автобусные маршруты в районе Мивца Кадеш переводятся на объездные маршруты

- Выезд из парковки "Айялон" – только через мост Мивца Кадеш на север; выезд через ул. Шешет а-Ямим закрыт

После концерта, с 22:30 до полуночи:

- Выезд с моста Мивца Кадеш (угол ул. Лехи) – только на север

- Перекресток Рауль Валленберг – Шитрит закрыт с севера и востока, включая тоннель; объезд на север

- Движение с Эм а-Мошавот на запад до ул. Бен-Гурион (Рамат-Ган) закрыто

- Поворот налево с ул. Шешет а-Ямим на Мивца Кадеш закрыт; объезд на Ум а-Мошавот и шоссе 4

- Ул. Абухацира (Бней-Брак) от ул. а-Яркон на север закрыта; объезд на восток или запад

- Ул. Бен-Гурион (Рамат-Ган) от ул. Жаботинского до ул. Абба Хилель на север закрыта

Парковки для приезжающих на собственном транспорте:

Промзона Бней-Брак (комплекс Dan Design, ул. Лехи); торговый центр "Аялон" (восточная и западная парковки, ул. Шешет а-Ямим); стадионная парковка "Адар Йосеф" (ул. Шитрит, Тель-Авив); парковка "Рефидим" (ул. Рефидим, Тель-Авив); парковка "Ганей а-Тааруха"; парковки "Спортек", "Гольф" и "Ридинг" (ул. Роках, Тель-Авив).

Концерт Эяля Голана в "Блумфилде" сопровождается менее масштабными перекрытиями: с 16:30 до окончания концерта закрыты для транспорта три прилегающие улицы – Эмец, Шеерит Исраэль и Тхия. Приезжающим рекомендуется воспользоваться остановкой трамвая вблизи стадиона.