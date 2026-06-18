На территории автомобиль врезался в дерево, водитель в тяжелом состоянии
время публикации: 18 июня 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 00:00
На территории международного аэропорта имени Бен-Гурион водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 60 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, его состояние оценивается медиками как тяжелое.