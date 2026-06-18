x
18 июня 2026
|
последняя новость: 00:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июня 2026
|
18 июня 2026
|
последняя новость: 00:09
19 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На территории автомобиль врезался в дерево, водитель в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 18 июня 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 00:00
На территории автомобиль врезался в дерево, водитель в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На территории международного аэропорта имени Бен-Гурион водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 60 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook