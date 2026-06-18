ЦАХАЛ опубликовал карту зоны безопасности на юге Ливана, где действуют израильские войска
время публикации: 18 июня 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 13:09
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в соответствии с оперативной необходимостью силы ЦАХАЛа развернуты в зоне безопасности на глубину около 10 километров от израильско-ливанской границы.
В армии заявляют, что подразделения закрепились в районе своей деятельности на юге Ливана и продолжают операции по устранению угроз и укреплению безопасности жителей севера Государства Израиль. К сообщению прилагается карта зоны безопасности на юге Ливана, где действуют израильские войска.