ЦАХАЛ опубликовал карту зоны безопасности на юге Ливана, где действуют израильские войска

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в соответствии с оперативной необходимостью силы ЦАХАЛа развернуты в зоне безопасности на глубину около 10 километров от израильско-ливанской границы.

В армии заявляют, что подразделения закрепились в районе своей деятельности на юге Ливана и продолжают операции по устранению угроз и укреплению безопасности жителей севера Государства Израиль. К сообщению прилагается карта зоны безопасности на юге Ливана, где действуют израильские войска.