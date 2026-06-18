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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал карту зоны безопасности на юге Ливана, где действуют израильские войска

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 июня 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 13:09
ЦАХАЛ опубликовал карту зоны безопасности на юге Ливана, где действуют израильские войска
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в соответствии с оперативной необходимостью силы ЦАХАЛа развернуты в зоне безопасности на глубину около 10 километров от израильско-ливанской границы.

В армии заявляют, что подразделения закрепились в районе своей деятельности на юге Ливана и продолжают операции по устранению угроз и укреплению безопасности жителей севера Государства Израиль. К сообщению прилагается карта зоны безопасности на юге Ливана, где действуют израильские войска.

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