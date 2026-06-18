Саар объявил о разрыве связей с главой внешнеполитического ведомства ЕС Каллас

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил о разрыве связей с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кайей Каллас. По его словам, Каллас действует против Израиля обсессивно и с чудовищной несправедливостью.

"Недавно появилась информация, что во время визита в Мексику она сравнила Израиль с режимом апартеида в ЮАР. Я благодарен европейским народным избранникам, которые осудили это заявление. Но сама Каллас на данный момент не стала ни опровергать, ни комментировать эти публикации", – отметил глава МИД.

"В таких условиях у меня как у министра иностранных дел Израиля не остается выбора, кроме разрыва связей – пока она не возьмет назад свои слова, являющиеся кровавым наветом против единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке", – объяснил свое решение Саар.