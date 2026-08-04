Меган Маркл, герцогине Сассекской – 45. Фотогалерея

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4 августа исполнилось 45 лет Меган Маркл – супруге британского принца Гарри, герцогине Сассекской.

Рэйчел Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Она окончила Северо-Западный университет, где изучала театральное искусство и международные отношения. Наибольшую известность как актрисе ей принесла роль Рэйчел Зейн в юридическом сериале "Форс-мажоры", в котором она снималась с 2011 по 2018 год.

В 2018 году Меган вышла замуж за британского принца Гарри и получила титул герцогини Сассекской. В 2020 году супруги отказались от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию. Они создали фонд и медиакомпанию Archewell, выпускают документальные проекты и занимаются благотворительностью. Меган написала детскую книгу, вела подкасты, запустила lifestyle-проект As Ever и программу "С любовью, Меган".

У Меган и Гарри двое детей: сын Арчи, родившийся в 2019 году, и дочь Лилибет, родившаяся в 2021-м. Семья живет в Монтесито, штат Калифорния. До брака с принцем Гарри Меган была замужем за кинопродюсером Тревором Энгельсоном.