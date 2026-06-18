Против таксиста из Крайот, подозреваемого в изнасиловании пассажирки, подано четыре жалобы

По разрешению суда полиция опубликовала имя и фотографию таксиста, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, чтобы выявить возможных дополнительных жертв.

Речь идет о 33-летнем жителе Кирьят-Яма Альберте Ишмаилове, который был арестован после поступления заявления от 16-летней девушки. Пострадавшая сообщила, что подозреваемый подвозил ее, воспользовался этой возможностью и изнасиловал пассажирку.

После задержания Ишмаилова в полицию поступили дополнительные жалобы, которые также расследуются в рамках данного дела. На данный момент следствие располагает заявлениями четырех пострадавших.

До настоящего времени судебные заседания по делу проходили в закрытом режиме. Однако мировой суд Крайот удовлетворил ходатайство полиции и разрешил публикацию личности подозреваемого. При этом запрет на публикацию любых сведений, позволяющих идентифицировать потерпевших, остается в силе.

С учетом потребностей следствия и собранных материалов суд ранее продлил арест подозреваемого до сегодняшнего дня. Полиция намерена вновь ходатайствовать о продлении его содержания под стражей.