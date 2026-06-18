"Рафаэль" анонсировал испытания, в Крайот будут слышны взрывы
время публикации: 18 июня 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 12:11
Руководство оборонного концерна "Рафаэль" сообщило о проведении днем в четверг плановых и контролируемых испытаний на территории полигона Института Давид в Крайот. В связи с испытаниями в Крайот и Хайфе будут слышны взрывы.
"Рафаэль" находится в контакте с экстренными службами и просит прощения за неудобства.
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