"Рафаэль" анонсировал испытания, в Крайот будут слышны взрывы

Руководство оборонного концерна "Рафаэль" сообщило о проведении днем в четверг плановых и контролируемых испытаний на территории полигона Института Давид в Крайот. В связи с испытаниями в Крайот и Хайфе будут слышны взрывы.

"Рафаэль" находится в контакте с экстренными службами и просит прощения за неудобства.