Внимание, розыск: пропал 54-летний Йехосеф Хаим Маман из Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего представителя группы риска. Пропал 54-летний Йехосеф Хаим Маман из Беэр-Шевы, которого в последний раз видели в Иерусалиме в среду 17 июня, после чего о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 158 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Модиина по телефону 08-6769444.