18 марта 2026
18 марта 2026
В Израиле снова фиксируются сбои в работе GPS

время публикации: 18 марта 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 20:16
В последние часы поступают сообщения из различных районов страны о сбое в системе спутниковой навигации. Пользователи сообщают, что система GPS неправильно определяет их местоположение, показывая, что они находятся в Ливане или Египте.

Помехи, скорее всего, связаны с работой систем радиоэлектронной борьбы, направленной на дезориентацию ракетных систем и беспилотников "Хизбаллы" и Ирана.

Национальный центр кибербезопасности рекомендует перед поездкой скачать карты и пользоваться ими в офлайн-режиме.

