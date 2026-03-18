ЦАХАЛ сообщил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

В результате точечного удара ВВС по цели в Тегеране, нанесенного по точной разведывательной информации АМАНа, в ночь на среду был ликвидирован министр разведки террористического режима Ирана Эсмаил Хатиб, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Хатиб был назначен на должность министра разведки лично духовным лидером иранского режима Али Хаменеи в 2021 году. В рамках своей должности Хатиб отвечал за министерство разведки Ирана – центральную разведывательную структуру террористического режима Ирана, являющуюся одним из главных механизмов подавления и террора.

Министерство располагает передовыми разведывательными возможностями и служит ключевым инструментом наблюдения, шпионажа и осуществления тайных операций по всему миру – в особенности против Государства Израиль и граждан Ирана.

В качестве министра разведки Хатиб играл значительную роль в координации арестов и убийств демонстрантов, а также в формировании оперативной картины в ходе внутренних протестов, произошедших в последнее время в Иране. Аналогичным образом он действовал против граждан Ирана во время протестов в 2022–2023 годах.

Наряду с деятельностью против Государства Израиль, Хатиб руководил террористической активностью иранского министерства разведки против израильских и американских целей по всему миру, а также против целей на территории Государства Израиль в ходе операции "Рычание льва".

В прошлом Хатиб занимал ряд ключевых должностей в Корпусе стражей исламской революции, главным образом в сфере разведки, где считался значимым носителем знаний и опыта.

Ликвидация Хатиба дополняет ликвидацию десятков высокопоставленных командиров террористического режима Ирана, включая представителей министерства разведки, уничтоженных в ходе операции, и еще больше углубляет удар по системам командования и управления террористического режима.