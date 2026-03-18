x
18 марта 2026
последняя новость: 12:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Уничтожен "снабженец" ХАМАСа, доставивший десятки тонн сырья для ракет

время публикации: 18 марта 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 10:35
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о ликвидации террориста, который занимался проектом повышения точности производящихся ХАМАСом ракет. Во вторник, 17 марта, был уничтожен Яхья Абу-Лабдэ, командир в отделе снабжения террористической организации ХАМАС.

В рамках своей должности Абу-Лабдэ отвечал за закупку и транспортировку военного оборудования и вооружений для военного крыла ХАМАСа. Абу-Лабдэ организовал и продвигал поставки десятков тонн сырья для производства ракет и современных электронных компонентов для развития производственного проекта ХАМАСа.

В частности, это оборудование использовалось террористической организацией ХАМАС во время атаки 7 октября.

