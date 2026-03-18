18 марта 2026
последняя новость: 10:16
Израиль

Пожилой мужчина потерял сознание в бомбоубежище, врачи борются за его жизнь

Мада
время публикации: 18 марта 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 10:16
Мужчина в возрасте 71 года потерял сознание, когда спустился в бомбоубежище в Ришон ле-Ционе из-за ракетной тревоги. Находившиеся в бомбоубежище люди немедленно позвонили в "Маген Давид Адом", получили от диспетчера инструкцию начать первичную реанимацию и принести дефибриллятор из соседней школы.

Прибывшие по вызову парамедики МАДА продолжили реанимацию, начали проводить непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, электрические разряды с помощью дефибриллятора и введение медикаментов.

После этого они эвакуировали мужчину в больницу "Асаф а-Рофэ", не прекращая реанимационных мероприятий, состояние мужчины критическое.

