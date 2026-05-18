Израиль

МИД: "Никакой гуманитарной помощи для Газы на задержанных судах флотилии пока не обнаружено"

время публикации: 18 мая 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 20:22
МИД: "Никакой гуманитарной помощи для Газы на задержанных судах флотилии пока не обнаружено"
МИД Израиля в соцсети Х

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что на задержанных судах "Флотилии Сумуда" "пока не найдено никакой гуманитарной помощи".

Этот пост в социальной сети Х проиллюстрирован видео с борта израильского судна, на которое перемещают израильские военные задержанных активистов "флотилии". На этом видео запечатлены десятки людей, которые обнимаются при встрече.

Ранее корреспондент новостной службы "Кан" Итай Блюменталь сообщил, что ВМС ЦАХАЛа остановлены около 30 из 57 судов "Флотилии Сумуда".

Во "флотилии", вышедшей из турецкого Мармариса, на прошлой неделе участвуют более 500 активистов из 45 стран.

До начала операции МИД Израиля призывал участников акции изменить курс и вернуться в Турцию.

Организаторы "флотилии Сумуда" угрожают подать на Израиль в суд "за нарушение морского права и пиратство".

