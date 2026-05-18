Из Ливана по военнослужащим выпущено 10 ракет, две пересекли границу

По данным служб безопасности, боевики "Хизбаллы" выпустили примерно 10 ракет в направлении действующих на юге Ливана израильских военнослужащих. Две ракеты пересекли границу, в связи с чем в Кирьят-Шмоне и окрестностях сработала ракетная тревога.

Одну ракету перехватили ВВС, вторая упала на незастроенной территории, пострадавших нет.

В другом инциденте на территории Израиля взорвался заминированный дрон-камикадзе, выпущенный террористами "Хизбаллы". Он взорвался неподалеку от границы, в поселке Шомера были обнаружены обломки БПЛА. О пострадавших не сообщается.