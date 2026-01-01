70-летний житель Галилеи задержан по подозрению в шантаже главы местного совета

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с организованной преступностью получили сообщение об угрозах и вымогательстве в отношении действующего руководителя местного совета в Западной Галилее. После сбора информации следствие перешло в открытую фазу, и в среду, 31 декабря, был задержан подозреваемый.

Полиция сообщает, что подозреваемый – житель севера Израиля в возрасте 70 лет. Он был помещен под стражу, однако в четверг мировой суд распорядился освободить его. Полиция обратилась в суд высшей инстанции, и тот отдал распоряжение оставить подозреваемого под стражей.

Walla сообщает, что подозреваемый – Кадер Касер, бывший глава местного совета деревни Рама, а его жертва – нынешний руководитель местного совета Джадейды-Макр 56-летний Сохиль Мальхам.