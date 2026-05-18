Вслед за Либерманом, Яир Голан заявил о претензиях на министерство нацбезопасности
время публикации: 18 мая 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 15:22
Яир Голан, выступая на заседании фракции " Демократим": " Число погибших в Ливане растет, а правительство пытается усыпить нас. Правительство предпочитает вечную войну безопасности. Я не уверен, что Нетаниягу в его нынешнем физическом и ментальном положении в состоянии управлять такой войной".
"Этому правительству нечего больше предложить, и оно совершает покушение в отношении демократии, – продолжил Голан. – Мы потребуем в следующем правительстве – министерство юстиции, министерство связи, министерство образования и министерство национальной безопасности Мы должны дать ответ на действия нынешнего правительства.
