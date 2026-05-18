x
18 мая 2026
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 мая 2026
|
18 мая 2026
|
последняя новость: 16:30
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вслед за Либерманом, Яир Голан заявил о претензиях на министерство нацбезопасности

Яир Голан
Демократим
время публикации: 18 мая 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 15:22
Вслед за Либерманом, Яир Голан заявил о претензиях на министерство нацбезопасности
Yonatan Sindel/Flash90

Яир Голан, выступая на заседании фракции " Демократим": " Число погибших в Ливане растет, а правительство пытается усыпить нас. Правительство предпочитает вечную войну безопасности. Я не уверен, что Нетаниягу в его нынешнем физическом и ментальном положении в состоянии управлять такой войной".

"Этому правительству нечего больше предложить, и оно совершает покушение в отношении демократии, – продолжил Голан. – Мы потребуем в следующем правительстве – министерство юстиции, министерство связи, министерство образования и министерство национальной безопасности Мы должны дать ответ на действия нынешнего правительства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 мая 2026

Кнессет на пути к роспуску, бои в коалиции и оппозиции. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2026

Суд возложил на Нетаниягу 5000 шекелей судебных расходов по иску о злословии против Яира Голана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2026

Яир Голан: "Начало конца самого разрушительного правительства в истории государства"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 апреля 2026

Лапид против коллег по оппозиции: "Сбежали и не боролись"